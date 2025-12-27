Pisa-Juventus 0-2, la decidono Kalulu e Yildiz: tre punti importanti non senza difficoltà

Pisa-Juventus termina col risultato finale di 0-2, decisa dai gol di Pierre Kalulu e Kenan Yildiz. I bianconeri portano a casa tre punti importanti non senza difficoltà.

Si tratta sicuramente di un risultati importante che permette ai bianconeri di portare a casa un successo totalmente importante sulla linea delle due vittorie contro Bologna e Roma.

Ecco il tabellino della partita che racconta molto della stessa:

Pisa: Semper, Angori (65’ Bonfanti), Caracciolo, Canestrelli, Leris (78’ Lorran), Tramoni, Toure, Aebischer (78’ Marin), Vural (65’ Hojholt), Moreo, Calabresi (84’ Buffon). A disposizione: Andrade, Scuffet, Esteves, Coppola, Piccinini, Albiol, Denoon, Maucci, Kandje. Allenatore: Gilardino.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (86’ Kostic); Thuram, Locatelli (60’ Zhegrova), Koopmeiners (86’ Miretti); McKennie, Yildiz (90’+4 Joao Mario); Openda (60’ David). A disposizione: Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.

Pisa-Juventus, il racconto

Pisa-Juventus inizia con grandi difficoltà per i bianconeri che trovano un avversario organizzato e che chiude tutti gli spazi. Non si riesce a sfondare con i nerazzurri che si chiudono e ripartono anche. A metà del primo tempo arriva una grande chance per gli ospiti con Koopmeiners egoista che in fuga, dopo uno scivolone di Vural, si fa ingolosire dal tentativo senza metterla al centro per Openda che sarebbe stato libero di colpire a botta sicura.

Il Pisa alla fine della prima frazione di gioco cresce e sfiora il gol con un palo colpito da Moreo che aveva staccato di testa col tempo giusto. Un legno che mette paura alla Juve che va all’intervallo con la sensazione di essersi salvata. Pronti via nella ripresa lo spartito sembra non essere cambiato e arriva un altro legno davvero clamoroso, colpisce Tramoni di testa rimasto solo al centro dell’area di rigore, palo pieno con Di Gregorio battuto.

Un legno poi lo prende anche la Juve, con una percussione centrale e un sinistro molto potente di Lloyd Kelly che si stampa sul palo alla destra di Semper. Arrivano i cambi e anche la partita prende una strada differente, Zhegrova e David prendono il posto di Locatelli e Koopmeiners. Entrambi sembrano davvero in giornata ed entrambi partecipano all’azione che porta al gol di Kalulu.

Nel finale il Pisa prova l’arrembaggio per cercare il pari ma crea poco e anzi subisce il raddoppio su una bella giocata di Miretti che spalanca la porta a David e Yildiz con il turco che non sbaglia. La rete chiude il match e permette a Spalletti di siglare la terza vittoria di fila. Ora però non bisogna assolutamente fermarsi.