Lukaku la prossima settimana dovrà incontrarsi con la dirigenza del Napoli, in caso di addio non sarebbe nei piani della Juventus

Il futuro di Romelu Lukaku continua a far discutere, ma una pista può essere esclusa. Qualora l’attaccante belga dovesse lasciare il Napoli nelle prossime settimane, la Juventus non rappresenterebbe una destinazione concreta.

Nonostante in passato il nome di Lukaku sia stato accostato più volte ai bianconeri, l’attuale dirigenza juventina è orientata verso profili differenti per rinforzare il reparto offensivo. Le strategie di mercato del club, infatti, non prevedono un investimento sull’ex Chelsea e Inter, anche in caso di un’eventuale separazione con il Napoli.

La Juventus sta valutando attaccanti con caratteristiche e prospettive diverse, puntando su un progetto tecnico che guarda anche al medio-lungo periodo. Per questo motivo, il nome di Lukaku non figura tra gli obiettivi per l’attacco.

Dal canto suo, il centravanti belga resta concentrato sulla sua avventura in azzurro, dove è chiamato a essere uno dei punti di riferimento della squadra. Al momento non ci sono segnali concreti che facciano pensare a un addio imminente, ma il mercato estivo è ancora lungo e gli scenari potrebbero cambiare.

Una cosa, però, sembra chiara: qualora le strade di Lukaku e del Napoli dovessero separarsi, la Juventus non sarebbe pronta ad approfittarne. I bianconeri, infatti, hanno altre priorità e altre idee per rinforzare il proprio attacco, lasciando il belga fuori dalla lista dei possibili acquisti.