Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, potrebbe essere sondato nelle prossime settimane dalla Juventus, ha parlato del suo futuro.

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, potrebbe presto cambiare aria, per iniziare una nuova avventura. A parlare delle sue ambizioni è lo stesso calciatore in un’intervista, facendo capire che probabilmente lascerà presto Genova. Qualche tempo fa aveva pensato a lui, anche, la Juventus senza però dar seguito ai sondaggi. In vista della prossima stagione potrebbe essere un buon colpo, giovane, per la squadra bianconera.

Juventus, Praet parla del futuro

Il centrocampista della Sampdoria Dennis Praet, intercettato da Het Laatste Nieuws, ha voluto parlare del suo futuro, che pare essere lontano da Genova: “Cosa penso del mio futuro? Non ho mai nascosto le mie ambizioni, ho sempre detto che avrei voluto fare un netto passo avanti nella mia carriera. Se fosse una cosa positiva per la Sampdoria, non che intralcia la situazione, vorrei andare in una big del calcio europeo, sono molto ambizioso”. nelle scorse sessioni di calciomercato la Juventus aveva messo gli occhi sul belga, non chiudendo mai la trattativa. Per la prossima stagione potrebbe essere un’idea, per rinforzare la squadra con un giovane, nelle gare di campionato.

