Il colpo di scena di gennaio è servito: accordo per 65 milioni di euro

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, gennaio è alle porte e il calciomercato sta per riaprire: che colpo per la Juventus.

Svolta in arrivo per la Juventus che ha già ricevuto le prime chiamate, la Big è alla ricerca di nuovo colpo per il titolo e il nome caldo sarebbe proprio quella del gioiello bianconero. Cristiano Giuntoli e Thiago Motta stanno già discutendo dell’affare ma in caso di offerta rifiutare sarebbe difficilissimo.

Anche perché non sta incidendo molto, da lui ci si aspettava certamente qualcosa in più, e davanti a 65 milioni di euro la dirigenza juventina non può che sfregarsi le mani. Sarà dunque un gennaio a dir poco ricco per la Juve che da tempo sogna di chiudere l’affare. Già nelle scorse sessioni di mercato si è provato a piazzare il colpo in uscita ma senza successo.

Ora, però, tutto può nuovamente cambiare. Dall’Inghilterra hanno pochi dubbi: a partire dal 2025 sarà un nuovo giocatore della Premier League. Il mister e il suo entourage lo hanno visionato a dovere e hanno confermato che si tratta di un profilo ideale per il club. Finisce un’epoca per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, se ne va a gennaio: ecco chi lo prende

Era arrivato con le credenziali di poter essere un bomber devastante ma la realtà, purtroppo per i tifosi della Juventus, è risultata ben diversa. Nessuna esplosione definitiva e addio che sembra l’unica strada possibile per Dusan Vlahovic che, a circa un anno dalla scadenza del contratto, può rimborsare la Vecchia Signora della cifra spesa.

O qualcosa del genere visto che è arrivato dalla Fiorentina per una somma vicina agli 80 milioni di euro. 65 milioni non sono comunque da buttare via, soprattutto se si guarda al contratto tra poco non più valido. Perderlo a zero non è una possibilità per la Juve che è dunque pronta a fare cassa. Chi si sta preparando a dare il benvenuto al centravanti sembra essere l’Arsenal.

Mikel Arteta sogna di vincere il titolo e questo poteva essere l’anno buono, soprattutto con un Manchester City così, ma il Liverpool sembra ancora di un altro passo. Quella di Londra è una squadra costruita molto bene ma che ha però anche un problema: quello di essere priva di un centravanti di ruolo. Vlahovic oggi rappresenta per loro l’obiettivo numero uno se si considera il rapporto tra qualità, prezzo ed età del giocatore.