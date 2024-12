La Juve lascia e raddoppia: due cessioni decise per gennaio

Valigie già pronte e addio che può farsi sempre più probabile per la Juventus: svelato il futuro dei due bianconeri.

Settimana iniziata bene per la Juventus che dopo aver fatto del Manchester City di Pep Guardiola un sol boccone, è potuta tornare a concentrarsi sul campionato con maggiori energie. Peccato che contro il Venezia è arrivato a malapena un pareggio, per giunta in extremis. Ottimo, invece, il ruolino di marcia contro gli Sky Blues da parte della Vecchia Signora che contro di loro hanno perso una sola volta. Ma all’epoca era un altro calcio.

La prima e unica sconfitta della Juve contro il City è arrivata in Coppa Uefa nella stagione 1976/77. Dopo l’1-0 in trasferta i bianconeri si sono vendicati in casa vincendo per 2 reti a 0. Oggi, però, l’attualità racconta altro e con un gennaio ormai alle porte non si può non pensare al calciomercato. Non solo acquisti per il club bianconero che starebbe anche pensando ad una doppia cessione.

Dovevano essere due protagonisti ma con Thiago Motta stanno giocando poco e per questo Cristiano Giuntoli starebbe pensando di trovare ad entrambi una nuova sistemazione. Con quei soldi il club potrà progettare nuovi colpi in entrata.

Calciomercato Juventus, doppia cessione a gennaio: c’è l’annuncio sul futuro

La difesa ha bisogno di rinforzi e questo non è un segreto, anche Giuntoli è d’accordo e presto porterà nel club nuovi profili. Prima c’è però bisogno di fare un po’ di spazio ed ecco che i nomi in uscita sono diventati almeno un paio. A parlare del mercato che verrà in casa bianconera è stato il giornalista Luca Momblano. Ai microfoni di Juventibus ha parlato del futuro di capitano Danilo e non solo.

Uno dei nomi indicati come possibili partenti nella sessione invernale di calciomercato è proprio quello del brasiliano che ha però negato ogni possibile coinvolgimento in chissà quali trattative. Da capitano, infatti, l’ex City, tra le varie, non se la sente di lasciare il club a metà stagione. Ad oggi, per Momblano, le possibilità di addio si aggirano intorno al 51%. Chi invece si fa sempre più vicino all’addio è invece Nicolò Fagioli

Squalifica scontata per il regista in orbita Nazionale che per confermare il proprio posto in azzurro ha bisogno di più certezze, oltre che di maggiore minutaggio. Ecco perciò che a dargli una nuova maglia potrebbe essere il Marsiglia. Club di Roberto De Zerbi che ha da poco scavalcato la concorrenza, tra le altre, del Paris Saint Germain. Gennaio è in arrivo e le idee chiare non sembrano mancare alla Vecchia Signora.