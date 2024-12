Dalla Juventus al Milan, rottura con l’allenatore e nuovo affare choc

Dalla Juventus al Milan, rottura con il tecnico. Ecco cosa potrebbe accadare. Tutte le novità in merito alla questione.

A tre anni dalle dichiarazioni di Ralf Rangnick, il Manchester United si trova ancora in una situazione critica che richiede un intervento radicale. Nonostante gli ingenti investimenti effettuati negli ultimi anni, i Red Devils sono attualmente al 13° posto in Premier League, e una ricostruzione massiccia sembra inevitabile. Tra le strategie per gennaio, lo United punta a cedere alcuni giocatori per finanziare nuovi acquisti. Tra i nomi in uscita, Victor Lindelof spicca come uno dei profili più interessanti per diverse squadre europee, tra cui Juventus e Milan.

Il difensore svedese, il cui contratto scade a giugno 2025, è ormai ai margini dei piani dello United. Secondo le ultime indiscrezioni, Lindelof è finito nel mirino di club italiani come Juventus e Milan, entrambi alla ricerca di rinforzi difensivi. Per la Juventus, l’arrivo di Lindelof rappresenterebbe un’alternativa esperta per il reparto arretrato, soprattutto considerando le incertezze legate alla condizione fisica di alcuni giocatori chiave.

Lindelof in Serie A: la Juve lo prende a gennaio

Il Milan, invece, potrebbe puntare sullo svedese per aggiungere profondità e qualità alla difesa, sfruttando la sua esperienza internazionale. L’interesse del club rossonero potrebbe anche essere legato alla necessità di coprire eventuali partenze a gennaio o in estate, con una trattativa che potrebbe concretizzarsi inizialmente come prestito con diritto di riscatto.

Il Manchester United, attualmente impegnato a ristrutturare il proprio organico, è determinato a liberarsi di Lindelof per alleggerire il monte ingaggi e raccogliere fondi. Il difensore, che non è riuscito a imporsi con continuità, è finito in fondo alle gerarchie a Old Trafford, soprattutto con il ritorno in forma di Leny Yoro. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni estere TBR Football, oltre alla Juventus e al Milan, Lindelof avrebbe attirato l’attenzione di altri club in Portogallo, Germania e Spagna, nonché di alcune squadre della Saudi Pro League. Tuttavia, le opzioni italiane sembrano essere le più concrete, data la necessità di entrambi i club di aggiungere esperienza e solidità difensiva. Staremo a vedere se i bianconeri riusciranno ad anticipare le pretendenti e ad assicurarsi il difensore del Manchester.