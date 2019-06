Lavori allo Stadium. In casa Juventus c’è aria di grande attesa per l’arrivo del nuovo allenatore. Si aspettano notizie ufficiali ad inizio settimana e più precisamente lunedì. Infatti, sembra essere proprio il 10 giugno il giorno che può dare finalmente il nome del prossimo allenatore bianconero.

Durante i lavori allo Stadium spunta un curioso striscione

La prossima sarà la settimana decisiva per il nuovo allenatore della Juventus. Si dice Sarri, si dice Guardiola, insomma ancora non c’è l’ufficialità anche se sembra essere l’ex tecnico del Napoli il prossimo allenatore bianconero. Qualcuno pensa diversamente, tra questi Luca Momblano che crede sia in arrivo Pep Guardiola.

Il giornalista ha postato una foto su Twitter dove si può vedere un addetto che prepara lo striscione “Benven…” sulla facciata dello Stadium. Si pensa ad un saluto per il prossimo allenatore, ma sarà sicuramente un “Benvenuti azzurri” visto che martedì l’Italia giocherà contro la Bosnia proprio allo Stadium.

