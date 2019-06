Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare i nerazzurri per iniziare una nuova avventura, su di lui c’è l’interesse della Juventus.

La Juventus punta Mauro Icardi come nuovo attaccante, in vista della prossima stagione, ma la trattativa per portarlo a in bianconero sembra complicata. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, vorrebbe infatti uno scambi con Paulo Dybala che non accetta, per il momento, la soluzione Inter. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità, anche se il passaggio dell’argentino a Torino sembra difficile da realizzare anche perché lui vorrebbe restare a Milano.

Juventus, Icardi resta nel mirino

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe presto lasciare i nerazzurri per iniziare una nuova avventura, probabilmente ancora in Italia. Sull’attaccante argentino, infatti, c’è il forte interesse della Juventus, che stenta a decollare per i problemi di trattativa con Beppe Marotta e la dirigenza meneghina. L’attaccante in questa stagione ha avuto molti problemi a Milano, sia con i compagni che con la società che non lo hanno portato a rendere al massimo delle sue potenzialità. Nonostante questo, però, lui vorrebbe restare in nerazzurro per dimostrare il suo valore ma Antonio Conte ne ha chiesto la cessione. La situazione resta molto complicata, nelle prossime settimane potrebbero esserci novità importanti.

