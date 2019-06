La Juve di Sarri è pronta a prendere forma, e il prossimo mercato ci darà la possibilità di vedere nascere la nuova Juventus. Una squadra con un’ossatura ben precisa e innesti importanti.

Il neo tecnico bianconero, secondo indiscrezioni, starebbe già lavorando fianco a fianco con Paratici per preparare la nuova Juve. Un esterno arriverà presto a Torino e questo sarà Federico Chiesa. Ci sarà anche un nuovo centravanti importante, l’idea Icardi rimane quella più intrigante eppure non l’unica, Paratici è al lavoro in questo senso.

La Juve di Sarri, il sogno è Paul Pogba

Il grande colpo, la Juventus, proverà a farlo a centrocampo: Paul Pogba è il desiderio principale, Milinkovic-Savic l’alternativa. Arriverà anche un terzino destro al posto di Cancelo in uscita. Per la zona centrale della difesa, Demiral partirà con la squadra in ritiro poi sarà da valutare, il sogno De Ligt è lontano perché il PSG è in pole.

Un’altra potenziale sorpresa porta a Nicolò Zaniolo: la Roma ad oggi non vuole venderlo e mira al rinnovo, lo cederebbe soltanto di fronte a un’offerta irrinunciabile superiore ai 60 milioni di cui si parla. Non è esclusa anche una sorpresa alla voce secondo portiere, dove l’allenatore ritroverebbe volentieri un fedelissimo come Pepe Reina ma dipenderà dal destino di Donnarumma al Milan.

