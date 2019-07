Dybala al Milan, Calciomercato Juve: l’incontro segreto

Calciomercato Juventus: Dybala al Milan? L’asse è sempre più caldo e la Joya non è più considerato incedibile da parte di Maurizio Sarri. L’incontro.

I rossoneri continuano a guardare in casa bianconera per la stagione che verrà ed il sogno numero uno della nuova dirigenza è di proprietà della Vecchia Signora: stiamo parlando di Paulo Dybala. La Joya non è più incedibile e potrebbe essere inserita in uno scambio clamoroso.

Dybala al Milan, Calciomercato Juventus: scambio con Romagnoli?

In questo incontro super segreto che si è svolto negli scorsi giorni tra alcuni emissari delle due società si è parlato di un possibile scambio per il futuro tra Paulo Dybala ed Alessio Romagnoli.

Il difensore centrale classe 1995 era stato accostato sempre alla Juve in un ipotetico scambio con il pari ruolo Demiral, tuttavia le parti si sono date appuntamento nelle prossime settimane. Lo stesso discorso vale per l’argentino: al momento non ci sarà alcuna trattativa, ma il futuro è tutto da scrivere.

Francesco Bergamaschi

