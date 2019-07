I tifosi dell’Arsenal non hanno gradito la partenza di Aaron Ramsey verso la Juventus. I bianconeri sono stati bravi a superare la concorrenza assicurandosi il gallese a parametro zero.

Un tempo si parlava di lui soprattutto perché, pareva, che dopo un suo gol una star fosse destinata a morire. Ora invece le carte si sono ribaltate e quella stupida credenza popolare, per fortuna, abbattuta. Nonostante questo le polemiche attorno al forte e talentuoso centrocampista bianconero non sembrano destinate a placarsi.

Aaron Ramsey, Juventus: che disagio a Londra!

Vi chiederete ovviamente perché? Beh, presto detto. A Londra i tifosi non hanno digerito la cessione del loro pupillo e dopo anni di magra hanno iniziato anche a contestare. Di certo Ramsey è uno che fa la differenza, ma è anche vero che la società londinese può fare degli acquisti di mercato per sopperire alla sua partenza.

A Torino invece si godono quello che potrebbe essere l’erede di Claudio Marchisio e non solo per la maglia numero 8 che porterà sulle spalle. Il gallese, infatti, proprio come il Principino ha grandi capacità di inserimento, di buttarsi dentro quando serve fare quel gol in più, quel passo in più. Giocatore straordinario farà molto comodo a Maurizio Sarri e al suo 4-3-3.

