Calciomercato Juventus, Paratici furioso con l’Inter: sfuma un altro obiettivo

Calciomercato Juventus: Fabio Paratici è furioso con l’Inter e Beppe Marotta. Dopo la beffa per Romelu Lukaku, sfuma un altro obiettivo bianconero?

E’ guerra fredda tra Juventus ed Inter. Se, infatti, in campo sono acerrime nemiche -sportivamente parlando- adesso anche sul mercato sembra essere ricominciata quella vecchia lotta che ha caratterizzato un’epoca. Dopo che Marotta è riuscito a strappare Romelu Lukaku al suo ex collega Fabio Paratici, portandolo all’Inter, adesso il dirigente nerazzurro potrebbe beffare nuovamente la Vecchia Signora per un obiettivo di centrocampo: l’inserimento è avvenuto.

Calciomercato Juventus: Per Milinkovic-Savic l’Inter si inserisce

Il mercato dell’Inter è davvero importante quest’estate, soprattutto se consideriamo le finanze davvero risicate a disposizione dei dirigenti nerazzurri.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, la società milanese dopo essere riuscita a vendere Joao Mario e Mauro Icardi, il cui futuro di entrambi è sempre più lontano dall’Inter, si butterà a capofitto su due obiettivi.

Il primo è Edin Dzeko, con l’offerta che verrà alzata di qualche milione fino a raggiungere i 18; il secondo è invece Milinkovic-Savic. Proprio sul centrocampista della Lazio ci sarà un nuovo scontro con i bianconeri dal momento che quello è un vecchio pallino di Nedved e Paratici.

Lotito alzerà sicuramente il prezzo, dopo che già in questa sessione il mediano classe 1995 è già stato trattato per circa 75 milioni di euro da parte del Manchester United: il presidente biancoceleste ne chiede, però, almeno 90 e se sarà cessione, il tutto avverrà dopo un’asta serrata.

Insomma, si rinnova la sfida di calciomercato tra Juventus ed Inter: la lotta sarà all’ultimo colpo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK