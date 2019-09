Lo scambio Bernardeschi Rakitic tra Juventus e Barcellona stava per andare in porto, poi che cos’è successo? Il retroscena di calciomercato inaspettato.

La trattativa è andata avanti per due settimane, poi tutto si è fermato improvvisamente. Lo scambio Bernardeschi Rakitic tra Juve e Barça avrebbe potuto andare in porto in quanto, come riporta il Mundo Deportivo, le due società hanno parlato a lungo e piuttosto insistentemente di questa possibilità: che cosa non ha funzionato?

Scambio Bernardeschi Rakitic, Calciomercato Juventus: il retroscena

Alcune voci provenienti dalla spagna parlato di una richiesta da parte della Vecchia Signora per lasciar partire l’esterno offensivo classe 1994 davvero esorbitante: Rakitic più un conguaglio a suo favore di 23 milioni di euro.

I blaugrana a queste condizioni hanno necessariamente dovuto lasciar perdere in quanto la società di Corso Galileo Ferraris si è dimostrata davvero ferrea da quanto punto di vista.

Insomma, niente da fare alla fine ma se ne riparlerà già a gennaio dove si riaprirà un nuovo capitolo di questa saga, soprattutto se entrambi non troveranno spazio all’interno delle rotazioni dei rispettivi allenatori i quali, pur considerandoli parte del progetto, li stanno tenendo un po’ ai margini.

