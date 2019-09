Matuidi lascia la Juventus, Calciomercato: affare fatto per gennaio?

Blaise Matuidi lascia la Juventus a gennaio? Nel calciomercato Juventus di gennaio la sua cessione è molto probabile: ecco dove giocherà il francese.

Quest’estate era uno dei partenti più probabili, ma poi il calciomercato non ha dato le risposte giuste alla Juventus che, al contrario, ha dovuto farlo rimanere. Da quel momento, però, Matuidi è diventato un punto fondamentale per la Vecchia Signora che, al contrario, potrebbe tuttavia lasciarlo partire nella prossima sessione di mercato.

Matuidi lascia la Juventus, Calciomercato: il suo futuro

Il Manchester United continua a fare pressione sul francese che, dopo aver preso un secco “no” in estate, è clamorosamente ritornato in auge sul ragazzo ed è pronto ad offrire una cifra importante in termini di ingaggio.

Sarà difficile, tuttavia, trovare un accordo tra la società di Corso Galileo Ferraris in quanto la richiesta di Agnelli e Paratici è altissima: 25 milioni di euro.

Gli inglesi sono molto interessati al ragazzo il quale a giugno per motivi economici non poteva necessariamente essere spostato, ma a gennaio, soprattutto se esploderanno Rabiot e Ramsey, lo spazio a sua disposizione si ridurrà notevolmente.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma una cosa è certa: per questa Juventus Matuidi è importante ma, una volta che i nuovi avranno trovato spazio, il suo minutaggio dovrà necessariamente ridurlo.

