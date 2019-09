L’esultanza di Pjanic sul gol che sblocca Juventus Spal è una vera e propria liberazione per il bosniaco ed i bianconeri: che cos’ha fatto?

Il bosniaco ha sbloccato nuovamente la partita contro la Spal come già accaduto contro il Brescia: è lui l’uomo in più della Juventus in questo momento e la sua esultanza è un gesto davvero magnifico ed importante.

Esultanza Pjanic, Juventus Spal: gesto liberatorio

L’esultanza Pjanic, Juventus Spal, dopo il gol dell’1-0 in favore dei bianconeri è un vero e proprio gesto liberatorio non solo per lui ma anche e soprattutto per i bianconeri che hanno finalmente sbloccato questa difficile partita che non si stava mettendo bene.

Dopo tante occasioni ed un miracolo di Berisha, infatti, la Vecchia Signora non era ancora riuscita a trovare la via del gol: gli attaccanti quest’oggi non girano ed allora sale in cattedra lui.

