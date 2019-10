Video Gol Danlo Juventus Bologna 1-1: bellissima segnatura del ragazzo che fa pareggiare i felsinei. Clicca qui per vedere la rete.

Bellissima rete dell’ex difensore dell’Udinese che, dopo aver ricevuto il pallone da Poli, ha fatto partire un tiro bellissimo che si è insaccato alle spalle di Buffon, là dove il portiere bianconero non poteva arrivare. E’ 1-1.

Video Gol Danilo Juventus Bologna: pareggio dei rossoblu

Maurizio Sarri, l’allenatore della Juventus, è arrivato a Torino in estate con un grosso punto di domanda non tanto dal punto di vista delle competenze tecnico-tattiche, del gioco espresso o quant’altro. Il tecnico della Vecchia Signora è sempre stato attaccato per il suo passato, e soprattutto, per le sue parole di odio -calcistico- contro i bianconeri.

Partita dopo partita, prestazione dopo prestazione, però, il tecnico toscano è riuscito a far cambiare idea agli scettici ed a tutti coloro che lo accusavano di non riuscire a gestire uno spogliatoio di top player.

L’uomo, che ha avuto un passato anche al Chelsea e ad Empoli, è stato anche colui che, di fatto, in terra partenopea non faceva al meglio il turn-over, ma già tra le fila dei Blues ha dimostrato il contrario.

