Calciomercato Juventus, i bianconeri mettono gli occhi su Ferran Torres

Ferran Torres, esterno classe 2000 di proprietà del Valencia, è il nuovo nome finito sul taccuino della Juventus: ecco i dettagli.

La Juventus è sempre alla ricerca di quei rinforzi necessari per aumentare il livello della rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Tanti i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera. Tra questi, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Goal.com’, ci sarebbe anche Ferran Torres.

Calciomercato Juventus, occhi su Ferran Torres

Esterno offensivo classe 2000 di proprietà del Valencia, è comunque già da tempo nel mirino della società piemontese. La speranza di quest’ultima era però quella di mettere a segno un colpo a basso costo. Ora però la Vecchia Signora dovrà fare i conti con una clausola rescissoria da ben 100 milioni di euro. Una cifra a dir poco da capogiro, nonostante il contratto di Ferran Torres scada nel giugno del 2021. La Juventus ovviamente non sembra aver intenzione di fare un investimento così oneroso. La strategia potrebbe essere quella di continuare a monitorare il giocatore, vedendo l’evoluzione della situazione.

Ala destra veloce e tecnica, il 19enne fa dell’abilità nel dribbling e dell’eleganza le sue principali caratteristiche. In patria c’è che l’ha già paragonato a Marco Asensio, forse anche per la notevole sensibilità nel tocco della palla. Ferran Torres ha anche un discreto fisico, che gli consente di farsi valere persino nel gioco aereo. Insomma, lo spagnolo sarebbe senza alcun dubbio un grande colpo in ottica futura.

