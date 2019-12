Leverkusen Juventus probabili formazioni, titolare un Primavera

Leverkusen Juventus probabili formazioni: sembra più probabile il debutto dal primo minuto di un giocatore della Primavera bianconera.

La sfida di oggi contro il Bayer Leverkusen sarà una partita che per la Juventus varrà poco e niente, ma che che potrebbe essere l’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno e per far debuttare qualche giovane. Ed è per questo che, fin dall’inizio, potrebbe esserci spazio per qualche giocatore della Primavera.

Leverkusen Juventus probabili formazioni: debutto per un Primavera

I nomi più gettonati e probabili potrebbero essere quelli di Muratore e Portanova. Il primo è un centrocampista centrale, che potrebbe concedere un turno di riposo a uno tra Pjanic e Matuidi. Il secondo è invece un giocatore in grado di muoversi anche sulla trequarti e quindi che potrebbe agire anche a supporto delle due punte.

Attenzione però anche al difensore Gozzi. Il centrale classe 2001, che ha già debuttato tra i professionisti nella passata stagione, ha ottenuto la prima convocazione in Champions League, prendendo il posto dell’assente de Ligt. E chissà che, un po’ a sorpresa, Sarri non possa schierarlo fin dal primo minuto accanto a uno tra Demiral e Rugani. Insomma, per la Juventus questa potrebbe essere la notte dei giovani. E magari potrebbe anche nascere una stella.

