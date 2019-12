Video Sampdoria Juventus highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita disputatesi tra blucerchiati e bianconeri. Clicca qui per vedere la sintesi.

Sampdoria Juventus è stato il match che ha aperto la 17esima giornata di Serie A. Un insolito anticipo al mercoledì, vista la finale di Supercoppa che i bianconeri dovranno giocare domenica in quel di Riyad contro la Lazio. Allo stadio Marassi è andata in scena una sfida giocata su ritmi molto elevati. Un match comunque molto godibile.

Video Sampdoria Juventus highlights: i gol e le immagini salienti della partita

I doriani hanno giocato sulle ali delle entusiasmo, dettate dalla vittoria all’ultimo respiro ottenuta sabato nel derby della Lanterna contro il Genoa. Un successo importante per la classifica e per il morale. Di fronte però c’è una Juventus tornata in vetta e che voleva conquistare tre punti per mettere pressioni all’Inter. Insomma, gli spunti e le attese erano davvero molte. E queste sono state, quantomeno in gran parte, rispettate.

Nel video highlights di Sampdoria Juventus si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha detto molto sia sulla lotta per il vertice che per quella per non retrocedere. Oggi sia Ranieri che Sarri hanno avuto delle risposte molto importanti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK