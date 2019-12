La Juventus starebbe pensando al clamoroso ritorno di Vidal. Ecco quale potrebbe essere la strategia della Juventus per riavere il cileno.

Arturo Vidal sarà uno di quei calciatori che potrebbero essere grandi protagonisti in un mercato di gennaio che è oramai sempre più alle porte. Sul cileno c’è il fortissimo interesse dell’Inter, alla ricerca di un rinforzo importante in mediana. Occhio però che anche la Juventus potrebbe pensare al centrocampista del Barcellona.

Vidal alla Juventus, Calciomercato: ritorno clamoroso per il cileno?

Infatti, secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, gli uomini mercato della società bianconera avrebbero fatto una telefonata ai catalani per informarsi in maniera più dettagliata il sulla situazione di Vidal. Per il grintoso centrocampista cileno si tratterebbe di un ritorno in quel di Torino. Un ritorno che avrebbe a dir poco del clamoroso e dell’incredibile.

Indiscrezioni che troverebbero conferma anche in terra spagnola, anche se per il momento da casa Juventus non ci sarebbe alcuna conferma. Un inserimento dei piemontesi potrebbe però portare all’ennesimo duello di mercato con l’Inter. Stavolta però in ballo ci sarebbe un nome di quelli di scotta e che può far infiammare la piazza. Il 32enne sudamericano di nuovo sotto la Mole: forse non è soltanto un’ipotesi fantasiosa. Le prossime settimane daranno molto probabilmente le prime risposte.

