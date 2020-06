Vittoria convincente della Juve che batte nell’anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A il Bologna e balza momentaneamente a più quattro sulla Lazio seconda

Aveva un solo risultato a disposizione la Juventus questa sera. E l’ha centrato da squadra matura. Cristiano Ronaldo e compagni sono riusciti ad imporsi in scioltezza contro un avversario contro cui non è mai facile giocare, quel Bologna che a Torino aveva costretto Gigi Buffon agli straordinari. La squadra di Sarri è scesa in campo con un altro piglio sin dalle battute iniziali: Cristiano Ronaldo porta in vantaggio i suoi su rigore concesso per fallo su De Ligt, Dybala raddoppia con una pennellata d’autore di mancino. Provvidenziale Skorupski su Cr7 e Bernardeschi negli ultimi minuti del primo tempo.

Bologna-Juventus 0-2, Bernardeschi strepitoso

Il secondo tempo si apre nuovamente nel segno di Bernardeschi, che sfiora nuovamente il goal centrando in pieno la traversa. Il Bologna abbozza una minima reazione, ma non riesce mai davvero a rendersi pericoloso dalle parte di Szczesny se non nella parte finale dell’incontro con un paio di mischie furibonde. Invece la Juve quando alza i giri del motore, sembra inarrestabile: Skorupski dice di no a Cristiano Ronaldo almeno in un paio di circostanze. Al 90′ Douglas Costa serve al Cinque Volte Pallone d’oro un cioccolatino che Cr7 deposita in rete, ma il Var annulla. Prestazione importante della Juve, che lancia un messaggio chiaro alle inseguitrici.

