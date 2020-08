Juventus Lione 2-1, Bonucci: “Dato tutto il possibile, abbiamo centrato l’obiettivo stagionale”

Le parole di Bonucci nel post partita di Juventus Lione, gara che ha visto i bianconeri gettare alle ortiche le possibilità del passaggio del turno per i bianconeri

Ai microfoni di Sky, Leonardo Bonucci ha commentato l’uscita dalla Champions League della sua Juventus per mano di un arcigno Lione. Ecco le parole del difensore viterbese:

“Abbiamo dato tutto. Siamo stati bravi a rimanere concentrati per tutti i 95 minuti della gara e a non mollare di un centimetro dopo l’iniziale svantaggio. Sapevamo che sarebbe stata dura ma non ci siamo scoraggiati, creando 4-5 palle goal nitide. La condizione fisica era buona e l’abbiamo dimostrato: in questo genere di partite,però, gli episodi sono decisivi, e a volte due centimetri in più o meno possono fare la differenza. C’è sicuramente molta delusione, ma allo stesso tempo la consapevolezza di aver dato tutto e di aver centrato l’obiettivo stagionale che era lo scudetto. Ci siamo ritrovati a giocarci tutto in due mesi, e la Champions giocata in condizioni così anomale può regalare delle sorprese.”

