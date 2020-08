Milik alla Juventus, calciomercato: sul polacco piomba la Roma, i dettagli

Calciomercato Juventus, Arkadiusz Milik è uno dei primi nomi sulla lista di Fabio Paratici per sostituire Gonzalo Higuain. Tuttavia, nelle ultime ore la pista sembrerebbe essersi raffreddata: secondo quanto riportato da tuttojuve.com in questo momento è forte il pressing della Roma sul polacco. Ecco i dettagli

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK NAPOLI ROMA/ Inserimento della Roma nella trattativa che avrebbe dovuto portare Arkadiusz Milik alla Juventus. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, nelle ultime ore il club capitolino nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del calciatore polacco e sarebbe pronto a formalizzare un’offerta ufficiale al Napoli. La Juve, che è sulle tracce del calciatore da molto tempo, al momento si è limitata ad alcuni sondaggi a scopo informativo, trovando l’accordo con l’entourage dell’attaccante sulla base di un quadriennale a circa 5,5 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Juventus, Milik più lontano: c’è l’inserimento della Roma

La trattativa Milik-Juventus sta vivendo una fase di stallo. Il Napoli non intende abbassare le pretese, sebbene il contratto del suo attaccante scada tra un anno: 40 sono i milioni richiesti dal patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis, che al momento non ha accettato nessuna contropartita tecnica offerta dalla Juve. Ecco perchè la Roma si è potuta inserire nella trattativa: al Napoli piace molto Under, e non è escluso che i due club non possano trovare un accordo con uno scambio alla pari. Le prossime ore sicuramente ci diranno di più su quello che potrebbe rivelarsi uno dei tormentoni di questa calda e lunga estate.

