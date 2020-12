Juventus Fiorentina, fine primo tempo: Vlahovic sta decidendo la gara

Il primo tempo della sfida dello Stadium vede la Fiorentina meritatamente in vantaggio sui bianconeri grazie alla rete messa a segno da Vlahovic

JUVENTUS FIORENTINA VLAHOVIC/ Sta succedendo un pò di tutto all‘Allianz Stadium, dove al momento la Fiorentina conduce la gara per effetto della rete siglata da Vlahovic. Inizio sprint della squadra di Prandelli che trova meritatamente il vantaggio grazie al suo centravanti, che, imbeccato da un passaggio col contagiri di Frank Ribery, si presenta indisturbato in area e batte con uno scavetto Szczesny. Sterile è la reazione della squadra di Pirlo, che anzi al 16′ minuto si ritrova in 10: Cuadrado falcia Castrovilli, sacrosanta l’espulsione.

Proprio il centrocampista viola va vicino al raddoppio, ma Szczesny gli dice di no con un intervento super. Cristiano Ronaldo ci prova, ma al momento la difesa degli ospiti sta avendo la meglio. Squadre negli spogliatoi.