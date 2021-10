Formazioni ufficiali Inter-Juventus: rivoluzione Allegri | Quanti cambi!

Inter-Juventus, le formazioni ufficiali in vista del big match di San Siro: molte novità per quanto riguarda l’undici di Allegri.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, posticipo valido per la nona giornata di Serie A: un derby d’Italia nella quale entrambe le formazioni vogliono acciuffare tre punti che sarebbero preziosissimi, per provare a tenere il passo delle capoliste. Bianconeri che, dopo un inizio di stagione un pò contratto, sono riusciti a ricucire il gap, portandosi a sole tre lunghezze di distanza dai nerazzurri: la prova del nove di San Siro sarà un vero e proprio banco di prova. Alla vigilia del match, c’erano due grossi dubbi di formazione per Allegri, e riguardavano Chiesa e De Ligt: vediamo come sono stati sciolti.

INTER: (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Cahlanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Locatelli, Mckennie, Bernardeschi, Alex Sandro, Kulusevski, Morata