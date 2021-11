Calciomercato Juventus, rottura totale | Può arrivare già a gennaio

Calciomercato Juventus, una nuova rottura tra l’agente e l’attaccante che potrebbe stravolgere anche il mercato in entrata.

Calciomercato Juventus, un’altra rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Le vicende extra calcistiche potrebbero incidere, notevolmente, anche nel mercato in entrata. Proprio così. L’agente del giocatore e moglie di Icardi, l’avrebbe lasciato di nuovo, tornando questa volta definitivamente in Italia, a Milano. Il bomber oltre alla situazione sentimentale non facile sta vivendo anche una presunta “crisi” al Psg, dove non viene reputato una priorità. Il trittico d’attacco Messi – Neymar e Mbappe sembra avergli sottratto definitivamente qualsiasi possibilità di giocare titolare. Motivo in più che fa credere al suo addio già, presumibilmente, nel mercato di gennaio.

Icardi addio tra gennaio e giugno | Juve e Milan in pole

Proprio Juventus e Milan sono i due club che seguono maggiormente gli sviluppi della trattativa con il bomber argentino e il Psg. Come riporta ‘Calciomercato.it’ i due big club di Serie A hanno sempre come obiettivo il bomber argentino e l’attuale vicenda sentimentale con Wanda Nara potrebbe, nuovamente, portarlo in Italia.

Situazione ancora non del tutto chiara ma è quasi scontato pensare che un interessamento diretto ci sarà da entrambi i club, che potrebbero sfruttare a proprio favore l’attuale situazione di stallo tra il bomber e il suo agente. Ancora da capire se a gennaio o a giungo, ma Milan e Juventus sono ottimisti per il, possibile, acquisto dell’attaccante.