Icardi di qua, Vlahovic di là | La Juventus è al bivio

Icardi e Vlahovic sono le due alternative che la Juventus sta vagliando. Il primo costa la metà del secondo che è cercato dal Tottenham. Le ultime.

Mauro Icardi, attaccante argentino classe 1993 del PSG, avrebbe voglia di tornare in Italia. Come riportato dai colleghi argentini di “Olè“, la situazione tra il bomber e Wanda Nara non si sarebbe risolta. La moglie-agente del giocatore che avrebbe lasciato Parigi per tornare a Milano. Maurito, che vorrebbe riconquistare Wanda, avrebbe dunque intenzione di tornare a giocare in Serie A a gennaio, o al più tardi a giugno, in modo da provare a riavvicinarsi alla moglie. La Juventus potrebbe tentare l’acquisto dell’attaccante, così come il Milan, pronto a fare concorrenza ai bianconeri.

Icardi costa meno che Vlahovic

L’arrivo di Icardi sarebbe molto meno complicato. Il Tottenham di Fabio Paratici ed Antonio Conte sarebbe pronto a sfidare, e superare, la Juventus nella corsa all’acquisto del cartellino di Dusan Vlahovic. Il centravanti classe 2000 della Fiorentina e della nazionale serba è ambito da tutta Europa. Come riportato da “La Nazione”, il club inglese avrebbe maggior forza economica rispetto ai bianconeri, e questo aspetto, alla fine, potrebbe far la differenza per il trasferimento di Vlahovic in Premier League.