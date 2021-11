Juventus, puoi risparmiare un ingaggio | Va al Genoa o al Barcellona

La Juventus ha modo di risparmiare un ingaggio qualora trovi l’intesa per accordarsi con un nuovo club. Finalmente è pronto a tornare Pirlo.

Pirlo, che è ancor a libro paga della Juventus, sta valutando attentamente la possibilità di rimettersi in discussione con il Genoa. Lo riferisce il portale calciomercato.com. Non ha ancora preso una decisione definitiva ma è una possibilità concreta, da tenere sicuramente in considerazione. Un’altra strada potrebbe portare sempre a Genova, ma sull’altra sponda blucerchiata. La posizione di D’Aversa non è così salda dopo le recenti sconfitte rimediate in campionato. Già in estate c’erano stati dei contatti tra la Sampdoria e Pirlo, ora la possibile svolta a sorpresa.

Pirlo tra Genova e Barcellona

Andrea Pirlo ha voglia di tornare in pista, in questi mesi si è aggiornato seguendo tantissime partite e metodologie dei grandi tecnici europei. E il destino potrebbe metterlo in competizione con il grande amico Gattuso, altro candidato per la panchina del Genoa. Andrea Pirlo è ancora alla ricerca di una nuova chance da allenatore. Aveva sperato fino all’ultima in una chiamata del Barcellona, forte del gradimento del presidente Laporta ma orami i blaugrana hanno scelto Xavi per iniziare la costruzione di un nuovo ciclo