JVL VIDEO | Calciomercato Juventus, Allegri perde le staffe: addio deciso

Calciomercato Juventus, gli ultimi scenari legati alle future mosse dei bianconeri: il suo addio sembra essere sempre più vicino.

Nella prestazione maiuscola con la quale la Juventus ha dominato in lungo e in largo il Genoa, una delle poche note stonate è stata rappresentata dalla prova avulsa di Alvaro Morata. Lo spagnolo, sostituito da Allegri a poco meno di venti minuti dal fischio finale, ha lasciato il campo visibilmente contrariato, dando vita ad un siparietto tutt’altro che “pacifico” con Allegri. Le acque si sono calmate a fine partita, ma il fatto che il bomber abbia sparato a salve per l’ennesima circostanza, scontrandosi con il muro eretto da Sirigu, non può che indurre a serie valutazioni la Juve, che di fatto non ne è ancora proprietaria del cartellino.