Voti Juventus-Hellas Verona: Vlahovic e Zakaria, che impatto | Morata mostruoso

Voti e pagelle di Juventus-Hellas Verona: la valutazione della prova offerta dai bianconeri nella gara contro gli scaligeri.

La Juventus regola 2-0 la pratica Verona grazie alle reti di Vlahovic e Zakaria e balza momentaneamente al quarto posto in classifica.

Bianconeri sempre in controllo della partita, che soffrono solo per dieci minuti del secondo tempo. Prova convincente sotto tutti i punti di vista, con i due neo acquisti che fanno subito sentire il proprio contributo.

PAGELLE JUVENTUS

Szczesny 6 Il Verona non si presenta molte volte dalle sue parti, ma assolve il compito di “ordinaria amministrazione” con relativa tranquillità. Mai in apprensione, anche quando deve far partire l’azione.

Danilo 6,5 Sbaglia un paio di disimpegni in apertura, ma per il resto è perfetto. Impeccabile nelle due fasi: con una magia trova Dybala smarcato in area, ma la Joya non capitalizza.

De Ligt 6,5 Forte, prepotente da un punto di vista atletico. Mai domo.

Chiellini 6,5 Non fa mai mancare il suo grandissimo contributo.

De Sciglio 6 Attento, pulito: sufficiente la sua prova.

Arthur 6 Buona prestazione del brasiliano, che sfrutta bene la chance concessagli da Allegri

Zakaria 7 Quello che la Juve cercava. Corre per tre a centrocampo, lucido sotto porta: un Matuidi più tecnico, e non è un dettaglio

Rabiot 6,5 Fa un grandissimo lavoro soprattutto nella fase di non possesso: corre tanto, si sacrifica con le sue lunghe leve. Finalmente convincente.

Dybala 6 Allarga il proprio raggio d’azione, si trova bene con Vlahovic e Morata: cerca il goal, ma non lo trova.

Morata 7,5 Il migliore del trio: corre, serve, imbecca, prende sportellate. Allianz in tribudio

Vlahovic 7 DV7 mette subito il suo sigillo, al secondo pallone “pericoloso” toccato. Giganteggia quando è servito in verticale, “sgomma” con tecnica e fisicità: i compagni si affidano a lui

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini (’75 Rugani), De Sciglio, Arthur, Zakaria (’83 Mckennie), Rabiot, Dybala (’75 Cuadrado), Morata (’83 Kean), Vlahovic.