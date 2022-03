Calciomercato Juventus, super affare a zero | Annuncio ufficiale dell’agente

Il calciomercato della Juventus rimane sempre un argomento molto interessante per i tifosi, che aspettano colpi durante la prossima estate.

Pianificare il futuro. E’ questo quello che sta facendo la società bianconera come del resto è quello che stanno facendo anche gli altri club. Perché se è vero da un lato che c’è una squadra che scende in campo, dall’altro c’è la dirigenza che sta già lavorando sui futuri innesti da portare a Torino.

La Juventus ha intenzione di rinnovarsi ancora dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Allegri attende delle pedine in tutti i reparti, elementi che possano aprire un nuovo ciclo vincente ed essere delle colonne della formazione bianconera per i prossimi anni. Tanti nomi stanno circolando nelle ultime settimane, a testimonianza che il mercato è sempre in fermento.

Calciomercato Juventus, Denayer obiettivo per la difesa a parametro zero

La difesa è uno dei reparti che la Juventus dovrà puntellare, vista anche l’età non giovanissima di Bonucci e Chiellini. E ci sono tante possibili occasioni nella lista dei futuri possibili parametro zero. Tra i nomi caldi c’è anche quello di Jason Denayer, oggi al Lione e difensore capace di giocare sia come centrale che come laterale di destra. Non ha ancora rinnovato il suo accordo con i francesi in scadenza il prossimo 30 giugno. Il Lione spera ancora di convincerlo, ma alla finestra ci sono altri club – come spiega “Footmercato” – tra cui la Juventus, oltre a Napoli e il Barcellona. Non rimane da scartare comunque l’ipotesi rinnovo con il Lione, viste le parole del suo agente: “Jason rimane aperto ad un prolungamento. Si trova in una situazione confortevole e ha il lusso di poter valutare i pro e i contro per prendere la decisione giusta”.