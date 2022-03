Calciomercato Juventus, rilancio dell’Inter per Dybala: c’è l’incontro

Pensare alle mosse di calciomercato del futuro è un obiettivo importante per la dirigenza di una Juventus sempre più ambiziosa.

Essere protagonista in Italia e in Europa è un must per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Consapevole che in estate però dovranno arrivare altri rinforzi, altri giocatori giovani e di qualità in grado di aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero.

La linea societaria è abbastanza chiara e testimoniata dagli acquisti a gennaio di Vlahovic e Zakaria. Le mosse però dipenderanno però anche da quel che accadrà nelle prossime settimane. Non bisogna infatti dimenticare che ci sono cinque giocatori bianconeri in scadenza di contratto, tra cui Dybala e Bernardeschi. in caso di mancata conferma è logico che la Juve dovrebbe poi gettarsi sul mercato per cercarne i sostituti.

Calciomercato Juventus, Inter pronta ad offrire 7.5 milioni di euro per cinque anni

Il rinnovo che pare essere più complicato è quello di Dybala. L’accordo alla fine dello scorso anno sembrava essere solamente una formalità. Ma nel corso delle settimane le cose sono cambiate. C’è ancora distanza fra l’offerta del club bianconero e la richiesta del calciatore argentino. Logico dunque che altre squadre stiano seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda, pronti a loro volta a fare un’offerta qualora si aprisse lo spiraglio per ingaggiare il calciatore a parametro zero. Tra queste c’è anche l’Inter, che punta a strappare la “Joya” ai bianconeri. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, prima del nuovo incontro in calendario con la Juve, ci sarebbe stato un contatto tra l’ad nerazzurro Marotta e l’agente di Dybala. Con l’Inter che sarebbe pronta a mettere sul piatto un accordo per cinque anni alla cifra di 7.5 milioni di euro più bonus. Un futuro insomma tutto da decidere per Dybala, al quale in ogni caso non mancano i corteggiatori.