Calciomercato Juventus, 6 milioni e scacco al Milan: nuovo jolly per Allegri

Calciomercato Juventus, l’offerta che manda il Milan KO: il nuovo jolly per Allegri per rinforzare il centrocampo.

Dopo la sconfitta patita contro l’Inter, era importante per la Juventus dare una risposta immediata, per stornare ogni tipo di contraccolpo psicologico: al termine di una partita condotta in lungo e in largo dagli uomini di Allegri, Vlahovic e compagni sono riusciti ad espugnare la Unipol Arena di Cagliari in rimonta.

Tre punti preziosissimi, che avvicinano l’obiettivo Champions e contribuiscono ad alimentare la tenue fiammella scudetto. Intanto, la società è già al lavoro per non farsi trovare impreparata la prossima estate, quando sarà necessario un vero e proprio restyling della zona nevralgica del campo. Nella lista dei desideri di Cherubini – seppur al momento in zona defilata – figura anche Renato Sanches, monitorato con attenzione dal Milan che, stando a quanto riferito da Sportmediaset – avrebbe già trovato un accordo di massima con il Lille a fronte di un’offerta da 18 milioni di euro che, però, non è ancora sufficiente per chiudere definitivamente l’affare.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches-Milan: manca l’accordo

Secondo la medesima fonte, infatti, sarebbe ancora lontana la fumata bianca tra il Milan e Renato Sanches, le cui richieste di ingaggio si aggirano attorno ai 6 milioni di euro. Tanti, troppi per le casse rossonere, con Maldini che, in ossequio alla rigida condotta sul monte ingaggi adottata negli ultimi anni, e per evitare una pericolosa “corsa all’aumento”, sarebbe disposto a mettere sul piatto al massimo 4 milioni, a cui aggiungere eventualmente dei bonus. Distanza sensibile tra le parti, che potrebbe favorire l’inserimento della Juventus: vi forniremo maggiori ragguagli nel caso in cui trapelassero novità in tal senso.