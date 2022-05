Calciomercato Juventus, scambio folle con il Barça | Allegri resta di stucco

Calciomercato Juventus, in estate i due club potrebbero concludere un’operazione che avvantaggerebbe entrambi: bianconeri beffati?

C’è una sorta di filo invisibile che da qualche anno collega l’assolata Catalogna e la fredda Manchester. Una fitta rete di rapporti tra dirigenti e uomini-mercato che si conoscono a menadito. Non sono stati pochi, infatti, gli affari tra l’attuale club di Pep Guardiola, il City, e il suo “vecchio” Barcellona, dove è iniziata la sua epopea di allenatore.

Gli ultimi in ordine di tempo, quelli di Sergio Aguero (poi costretto a ritirarsi per via di un problema cardiaco), Eric Garcia, Ferran Torres. Insomma, un’asse che resta caldissima. Ma non è finita qui. Si tratta di due club che in estate potrebbero operare dei grossi cambiamenti. Il Barça ha ormai avviato una vera e propria ricostruzione. Lo ha già fatto lo scorso gennaio, tentando di esaudire i desideri del suo nuovo tecnico Xavi. Qualche acquisto è stato sicuramente azzeccato, ma per tornare a sfidare da pari a pari il Real Madrid servono ulteriori investimenti. Un gap che altrimenti è difficile da colmare. Cambierà inevitabilmente qualcosa anche il Manchester City, costretto a fare i conti con una nuova, cocente, delusione in Champions League.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Bernardo Silva-de Jong

Secondo l’indiscrezione di Sky Sports, Xavi avrebbe messo nel mirino Bernardo Silva, centrocampista portoghese e tra gli “intoccabili” del suo ex allenatore Guardiola. Il suo innesto sarebbe fondamentale per il centrocampo blaugrana, per il tipo di gioco che ha in mente il giovane tecnico. Un’operazione tutt’altro che semplice: ecco perché il Barcellona potrebbe arrivare a proporre al Manchester City uno scambio con Frenkie de Jong, “tuttocampista” olandese non dispiacerebbe a Pep Guardiola.

Dovesse concretizzarsi, resterebbero beffate diverse squadre, tra cui la Juventus, che da tempo sono intente a corteggiare l’ex giocatore dell’Ajax.