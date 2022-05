“Juventus battuta dall’Inter”: la sentenza è senza appello

È arrivato il giorno di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia che andrà in scena questa sera. Ecco cosa dicono a riguardo i bookmaker.

I tifosi aspettano con ansia il fischio d’inizio della contesa. La Juventus ha l’occasione in questa stagione di riuscire ad alzare almeno un trofeo e punta a vincere a tutti i costi questa contesa contro i nerazzurri, storici rivali. Dopo aver agguantato già la qualificazione alla prossima Champions League adesso la squadra di Allegri si focalizzerà su questa gara.

Finora i confronti diretti con la squadra di Inzaghi non hanno regalato grandi soddisfazioni, tutt’altro. Contro l’Inter la Juve ha perso la Supercoppa Italiana, ma anche in campionato ha conquistato solo un pareggio. Perdendo tra l’altro lo scontro diretto appena qualche settimana fa che di fatto ha spento ogni possibile sogno di lotta per il primato dei bianconeri. Oggi però sarà un altro capitolo, anche se stando ai pronostici della vigilia sembra esserci una squadra che gode nettamente dei favori dei pronostici.

Juventus sfavorita secondo gli scommettitori

Gli appassionati di calcio non sembrano avere dubbi sulla squadra che è favorita. Come riporta infatti Agipronews, stando ai dati di Planetwin365 ben il 42% dei suoi scommettitori ha puntato sul segno 2, vale a dire sulla vittoria dell’Inter. Il trionfo degli uomini di Inzaghi è offerto in lavagna a 2.27. Al contrario il 29% confida nella vittoria della Juventus. Il successo bianconero è invece quotato 3.25. La rimanente parte degli scommettitori invece ha optato per il segno X, bancato a 3.20. In ogni caso in partite come queste sembra davvero molto complicato fare pronostici, ci aspettano 90 (o più) minuti davvero incandescenti dove decisivi potrebbero essere gli episodi.