Calciomercato Juventus, 25 milioni per il sostituto di Alex Sandro: sprint per la firma.

Sono diversi i giocatori della Juventus in scadenza contrattuale nel 2023: non solo Pinsoglio, Chiellini, Cuadrado, Rabiot ma anche Alex Sandro. Quest’ultimo è ormai arrivato al settimo anno con la maglia bianconera e questo, unito alla imminente sopracitata scadenza del contratto, lascia intendere che a fine stagione il brasiliano sarà tentato dal navigare acque diverse da quelle Torinesi.

C’è da dire inoltre che un rinnovamento della rosa non farebbe nemmeno poi così male alla “Vecchia Signora” perché se da un lato è vero che negli ultimi dieci anni essa è riuscita a vincere moltissimi trofei, dall’altro appare palese che quel ciclo sia definitivamente terminato. Ecco quindi che per la rinascita della “nuova” Juventus uno degli obiettivi principali è senza dubbio quello di investire in giovani promettenti che possano garantire un ottimo rendimento per i prossimi anni.

Calciomercato Juventus, il prescelto è Grimaldo ma il Barça si ci è fiondato

Uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo è il giovane terzino del Benfica Alejandro Grimaldo, il cui contratto pure scade a giugno del prossimo anno e quindi potrebbe essere uno dei nomi caldi della sessione di calciomercato perchè la sua squadra, se non intenzionata a proporgli un rinnovo contrattuale, avrebbe tutto l’interesse a venderlo per non perderlo a parametro zero. Sebbene egli sia però un ormai dichiarato obiettivo della Juventus, Pedro Almeida ha recentemente postato un Tweet nel quale diceva chiaramente che il Barcellona di Xavi Hernandez sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale alla dirigenza del Benfica pari a 25 milioni di euro per l’acquisto del suo cartellino, lasciando di stucco la Juventus tutta.