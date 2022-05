Calciomercato Juventus, colpaccio da 75 milioni: arriva il primo sì

Cosa attendersi dal prossimo calciomercato estivo della Juventus? I tifosi senz’altro sognano grandi colpi per la loro squadra del cuore.

E non potrebbe essere altrimenti, visto che la stagione che sta per concludersi ha evidenziato come nell’organico di mister Allegri ci siano delle lacune che andranno colmate al più presto. Lacune che ad ogni modo aumenteranno visto quanto si sa finora, ovvero nella prossima stagione la Juventus non potrà contare sui partenti Dybala e Chiellini. Due elementi chiave per l’allenatore che andranno rimpiazzati con l’arrivo di grandi campioni.

Anche a centrocampo sono in arrivo volti nuovi, Allegri vorrebbe poter contare su un playmaker in grado di dettare i tempi del gioco. Ma la sua squadra ha anche bisogno di un centrocampista con spiccate doti offensive, che sia in grado di garantire un buon bottino di gol. La lista dei nomi che stanno circolando nell’ultimo periodo è davvero lunga.

Calciomercato Juventus, De Jong firmerà per il Manchester United

A centrocampo nel frattempo sta per sfumare uno degli obiettivi bianconeri, ovvero l’olandese De Jong. Elemento giovane che poteva senz’altro essere un top player per i bianconeri. La sua stagione a Barcellona non è stata del tutto negativa, ma l’allenatore Xavi preferisce puntare su altri elementi. Ecco perchè, come si legge su “Deportes Cuatro” ha avallato la cessione del suo giocatore. A breve dovrebbe concretizzarsi infatti il passaggio al Manchester United per una somma decisamente importante, vale a dire 75 milioni di euro. I Red Devils possono già contare sul sì del calciatore. Sarà proprio l’ex Ajax a questo punto a prendere il posto di Pogba, che è a fine contratto e che sta scegliendo la sua nuova destinazione.