Il calciomercato della Juventus da oggi in poi sarà sempre più l’argomento di discussione nella tifoseria bianconera. Cosa succederà?

Il campionato si è chiuso con la conquista di un quarto posto in classifica che non può certo soddisfare chi ama i tifosi bianconeri. La conquista della qualificazione alla prossima Champions è stata raggiunta, ma da parte di Bonucci e compagni era decisamente lecito attendersi qualcosa di più. Non bisogna dimenticare che la Juventus ha perso la finale di Coppa Italia e della Supercoppa: dunque zero titoli come bilancio stagionale.

Serve una scossa, servono nuovi volti nell’organico di Allegri. Volti nuovi che dovranno per forza di cose arrivare considerando anche i partenti. Dybala, Chiellini e non solo: ci saranno tanti ritocchi da effettuare. E il primo colpo potrebbe essere quel Paul Pogba che rappresenta un idolo per i tifosi.

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Pogba pare essere una formalità

L’arrivo del campione francese ormai pare essere davvero ad un passo e certo sarebbe un grande colpo per la Juventus. Allegri conosce bene le caratteristiche e le potenzialità di Pogba, voglioso di cancellare le ultime stagioni opache allo United. La trattativa per portare, o meglio riportare il “polpo” a Torino sono già avviate. Anzi, come ha spiegato il giornalista Momblano a “Juventibus” “per Pogba alla Juventus non manca nulla, è solo pura formalità. Manca solo conoscere quando atterrerà per la seconda volta a Torino”.

🔜📝 Paul #Pogba to #Juventus as a free agent. He will sign a 3-years contract with a salary by €8M/year + 2M as bonuses as anticipated last Monday. #transfers https://t.co/fsTKxTqKp0 — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2022

L’offerta della Juve dovrebbe aggirarsi sugli 8 milioni di euro più bonus per un contratto di tre anni. I tifosi possono davvero sognare: la dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una rosa da sogno per puntare allo scudetto.