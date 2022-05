Calciomercato Juventus, bomba Dybala: Marotta lo ha ammesso

Rinforzi in arrivo in tutte le zone del campo per mister Allegri: il calciomercato estivo della Juventus si preannuncia molto caldo.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno i giocatori pronti a sposare il progetto bianconero per la prossima stagione. La Juventus ha la necessità assoluta di rinnovare e ringiovanire il suo organico, oltre che la necessità di sostituire alcuni campioni come Chiellini e Dybala che stanno per lasciare la squadra e andranno rimpiazzati con elementi in grado di fare la differenza in Italia e in Europa.

Solo in questo modo nella prossima stagione si potrà vedere all’opera una Juventus più forte e competitiva rispetto a quella che ha chiuso questo campionato al quarto posto, riuscendo comunque ad agguantare il piazzamento valido per la prossima Champions League. Torneo che garantisce importanti introiti economici oltre che ovviamente una vetrina calcistica europea. Ma i tifosi chiedono ai loro beniamini decisamente di più.

Calciomercato Juventus, Dybala rimane un possibile obiettivo dell’Inter

Tornando per un attimo a Dybala, c’è sempre grande attenzione da parte proprio dei tifosi bianconeri per capire quello che potrebbe essere il futuro del numero dieci. I supporters non vorrebbero che l’argentino firmi per i rivali dell’Inter. Ma le parole di Marotta sembrano confermare comunque l’interesse nei confronti della “Joya”. Tuttosport infatti riporta le parole del dirigente dell’Inter al termine della gara vinta con la Sampdoria, che comunque non è servita per vincere lo scudetto: “Dybala? Ci sono giocatori svincolati che possono interessare, faremo le dovute valutazioni” ha ribadito. L’Inter dunque continua a rimanere tra le possibili destinazioni dell’argentino, che piace in serie A anche alla Roma di Mourinho.