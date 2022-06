Calciomercato Juventus, De Ligt “tradito”: blitz a carte scoperte

Attenzione a quel che potrebbe succedere nei prossimi giorni, il calciomercato della Juventus vive già una fase molto importante.

Alcuni giocatori hanno già salutato la squadra bianconera, con il club che dovrà muoversi per trovare al più presto i sostituti di Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Ma non solo, perchè altre cessioni potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, dando vita ad un profondo rinnovamento all’interno della rosa di mister Allegri.

L’allenatore livornese attende volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo per cercare di tentare l’assalto allo scudetto. Senza dimenticare che la volontà della Juve è anche quella di fare un cammino importante in Champions League. E per questo motivo saranno importanti ovviamente i nuovi acquisti, ma anche il riuscire a tenersi stretti i pezzi pregiati del proprio organico.

Calciomercato Juventus, Koundè al Barcellona allontana de Ligt dai blaugrana

Uno di questi è ovviamente il difensore olandese de Ligt, perno insostituibile per la difesa della Juventus. Allegri difficilmente rinuncia a lui, finito però nel mirino di grandi club europei che sarebbero disposti anche a spendere tanti milioni di euro pur di strapparlo ai bianconeri. In particolar modo si è parlato del Barcellona molto interessato a lui. Eppure gli ultimi rumors che arrivano dalla Spagna sembrano gettare acqua sul fuoco relativamente ad una possibile offerta dei blaugrana. Secondo infatti quanto riporta “Sport” Xavi starebbe cercando un nuovo difensore centrale per la sua squadra ma l’avrebbe individuato in Koundè del Siviglia. Sarebbe lui la prima scelta dei blaugrana per la difesa. Scontato dire che qualora il centrale degli andalusi approdasse al Barcellona, verrebbe senz’altro meno l’interesse per de Ligt. Con un profondo sospiro di sollievo da parte dei tifosi bianconeri.