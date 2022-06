Calciomercato Juventus, accordo a un passo: sì nel weekend | Inter bruciata

Calciomercato Juventus, accordo a un passo e il sì potrebbe arrivare già nel weekend. Bruciata l’Inter e le altre squadre interessate

L’accordo davvero a un passo. Almeno stando alle indiscrezioni che sono state riportate dal giornalista Alfredo Pedullà. In questo caso una mezza rivincita di Cherubini, che ha bruciato l’Inter e di conseguenza anche il suo ex collega in bianconero Beppe Marotta. Sembrava in vantaggio l’ex dirigente della Juventus, ma l’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi ha ribaltato le carte in tavola.

La dirigenza della Juve ha incontrato il Genoa: al centro del discorso c’era ovviamente Andrea Cambiaso, l’esterno classe 2000 che è esploso in questa stagione e che ha attirato l’interesse dell’Inter, della Fiorentina, dell’Atalanta del Bologna e del Sassuolo. Insomma, piaceva a tutti. Ma la Juve ha fatto il passo decisivo.

Calciomercato Juventus, i dettagli dell’accordo

Lo scatto è stato importante. La Juve ha messo sul piatto 3 milioni di euro più una contropartita tecnica. Non si conoscono i nomi dei cartellini che sarebbero stati offerti da Cherubini per chiudere l’affare. E arrivati a questo punto o l’Inter – che ha chiuso per Bellanova – si presenterà con una controfferta, oppure la decisione il Genoa l’avrebbe presa, quella di cedere il giocatore alla Juventus.

Cambiaso quindi è pronto a vestirsi di bianconero. L’offerta è quella giusta, il giocatore ovviamente gradisce la destinazione, e non ci dovrebbero essere problemi di sorta per la cosiddetta fumata bianca. Un colpo per Cherubini che, viste le caratteristiche tecniche e fisiche del calciatore potrebbe aver trovato l’erede di Cuadrado. Vedremo.