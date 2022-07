Calciomercato Juventus, “giallo” De Ligt: doppio via libera e Chelsea umiliato

Si continua a parlare molto del calciomercato e non potrebbe essere altrimenti. Le trattative per la Juventus sono già iniziate.

Il mese di luglio inizia con il club bianconero intenzionato a sbrigarsi per far sì che possa essere rinforzato l’organico di Massimiliano Allegri. Tanti colpi in programma, in tutte le zone del campo, per puntare alla conquista dello scudetto. La finestra dei trasferimenti adesso è aperta, ogni momento potrebbe essere quello buono per annunciare l’ufficialità di un nuovo arrivo.

Nel frattempo i tifosi aspettano con ansia novità. La dirigenza è molto impegnata per gli acquisti, ma non bisogna dimenticare che la Juventus dovrà anche cedere dei giocatori e sistemare quei giovani sui quali si punterà per il futuro, trovandogli una destinazione in prestito dove mettere in evidenza il loro valore.

Calciomercato Juventus, il Bayern si fa avanti per de Ligt

Nel frattempo però si sta guardando anche alle cessioni e quella che potrebbe arrivare da un giorno all’altro è quella di de Ligt. Il difensore ha infatti deciso di voler lasciare la maglia bianconera per tentare una nuova avventura calcistica. E dalla sua cessione però la Juventus vuole ricavare una somma decisamente importante, che andrà reinvestita per trovare sostituti all’altezza. Il Chelsea sembrava essere in pole position per aggiudicarselo, con la squadra inglese pronta fare un investimento per regalarsi una pedina preziosa per il pacchetto arretrato.

🚨Exclusive News De Ligt: Bayern wants him & #deLigt wants to join Bayern! Talks with Nagelsmann & Salihamidzic impressed him! Negotiations between Bayern/Juve have started. Talks are good. But: He‘s very expensive. Transfer fee expected between €60-80m. @SkySports @Sky_Marc 🇳🇱 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 4, 2022

I bianconeri però non intendono lasciarlo partire per meno di 80 milioni di euro. Come però ha rivelato Sky Sport Deutschland per de Ligt ora sarebbe spuntata una nuova pretendente, vale a dire il Bayern Monaco. I tedeschi si aggiungono alla lista dei club che vorrebbero ingaggiare l’ex Ajax. L’olandese sarebbe rimasto impressionato dai contatti con Nagelsmann e Salihamidzic, al punto che i bavaresi avrebbero incassato il sì del centrale della Juve.