La Juventus paga Dybala all’Inter: l’incubo dei tifosi diventa realtà

La Juventus paga Dybala all’Inter, non si è ancora sbloccata la trattativa tra l’argentino e il club nerazzurro.

Intrecci curiosi sulla rotta Torino-Milano. Sì, perché i destini di Inter e Juventus, le due grandi rivali, in questo momento sono destinati ad incrociarsi anche in sede di calciomercato. E paradossalmente i bianconeri potrebbero tendere una mano ai loro acerrimi nemici, rendendo possibile quello che – al di là di ogni ipocrisia – per ogni tifoso juventino equivale ad una “pugnalata” dritta al cuore.

E cioè vedere Paulo Dybala, il fantasista argentino osannato e coccolato dai tifosi per sette lunghi anni, vestire la maglia nerazzurra. Ma in che modo arriverebbe questa sorta di assist? Il perché è presto detto. L’Inter, in questi giorni, sta cercando disperatamente di abbassare il monte ingaggi per far spazio al nazionale albiceleste, che dallo scorso 1 luglio è ufficialmente un “disoccupato”. Dybala infatti non ha rinnovato il contratto con la Juventus e si sta allenando in Argentina in attesa di novità da Milano. Che si sia promesso ai nerazzurri non è più una novità. Non poteva immaginare, però, che ci sarebbero stati tutti questi intoppi nella trattativa. Beppe Marotta, il grande regista dell’operazione, ha convinto lui e il suo procuratore Jorge Antun ad accettare una proposta al ribasso: cinque milioni di base fissa più uno legato alle presenze del calciatore.

La Juventus paga Dybala all’Inter, l’arrivo di Zaniolo a Torino un potenziale “assist” per Marotta

A Dybala dunque non resta che aspettare. E poco importa se Marotta abbia depistato i giornalisti dicendo che l’Inter in attacco è al completo dopo il ritorno di Lukaku. In realtà l’amministratore delegato nerazzurro sta lavorando alle cessioni con il chiaro intento di liberare spazio salariale e far finalmente posto alla Joya. Ma un “aiuto” potrebbe arrivare indirettamente se la Juventus dovesse concludere l’affare Zaniolo con la Roma. Nel caso in cui il fantasista giallorosso venisse ceduto ai bianconeri, all’Inter andrebbe il 15% sulla rivendita in base agli accordi stipulati nel 2018 quando il giocatore si trasferì nella Capitale. Un “tesoretto” potenzialmente fondamentale per assicurarsi l’argentino.