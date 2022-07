Calciomercato Juventus, Zaniolo presto bianconero: indizio in aeroporto

Calciomercato Juventus, si infittiscono le voci su un approdo in bianconero di Zaniolo: quel dettaglio non è passato inosservato.

Non c’è un giorno senza che il nome di Nicolò Zaniolo campeggi in maniera insistita sulle principali testate giornalistiche. Il profilo dell’esterno della Roma è accostato con sempre più insistenza alla Juventus, alla ricerca di un nuovo innesto con il quale puntellare una rosa già rinforzata dall’acquista del “Fideo”.

Una vera e propria trattativa per il bimbo d’oro, però, non è ancora partita. Sebbene la “Vecchia Signora” abbia fondamentalmente trovato l’accordo con il calciatore, sulla base di un contratto quinquennale a circa 4 milioni di euro più bonus a stagione, non è stata ancora presentata un’offerta concreta alla Roma, che non sarebbe interessata alla sventagliata di contropartite tecniche a cui sovente si è fatto riferimento, comprendente i nomi di Rovella Arthur, Zakaria e Mckennie, tra gli altri. Più probabile, invece, che si ragioni sulla base di un prestito con riscatto obbligatorio, per una formala “alla Chiesa”, per intenderci.

Calciomercato Juventus, Zaniolo a sorpresa: l’outfit che svela tutto?

Via libera non ancora imminente, dunque, sebbene la volontà delle parti in causa sembri quella di venirsi incontro reciprocamente, per trovare la quadra definitiva in tempi relativamente brevi, evitando spiacevoli imbarazzi. Ha destato qualche “sospetto” l’outfit di Zaniolo, che quest’oggi si è ritrovato con i compagni a Fiumicino, per partire alla volta del Portogallo. Come immortalato da Marco Deiana di calciomercato.it, infatti, Zaniolo aveva con sé solo uno zainetto in spalla, laddove la maggior parte dei suoi compagni portava il trolley o il borsone. Indizio legato ad un ritorno immediato in Italia? Pista da non sottovalutare, che potrebbe letteralmente incendiarsi nel corso delle prossime ore.