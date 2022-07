Calciomercato Juventus, Allegri non lo vuole più vedere: lo danno via gratis

Calciomercato Juventus, dopo aver concluso l’affare Bremer si torna a pensare alle uscite: il centrocampista ha le valigie in mano.

Le ultime notizie raccontano di una Juventus scatenatissima sul mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo essersi assicurata due campioni affermati come Paul Pogba ed Angel Di Maria, la Vecchia Signora ha rivolto le sue attenzioni alla reparto arretrato. Ceduto Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, la società bianconera non è rimasta con le mani in mano e in pochi giorni ha bruciato la concorrenza dell’Inter per Gleison Bremer, il difensore brasiliano del Torino che è letteralmente esploso nell’ultima stagione.

In arrivo dal ritiro austriaco dei granata, Bremer domani mattina sosterrà le visite mediche nel quartiere generale della Continassa e giovedì dovrebbe partire con il resto della squadra per la tournée americana. Massimiliano Allegri può dunque sorridere. Il tecnico livornese fu uno dei primi a suggerire il nome di Bremer in caso di partenza di de Ligt ed è stato accontentato. Ora bisognerà dedicarsi alle uscite, quelle che potrebbero portare in dote un altro tesoretto per continuare a rinforzare la difesa.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal torna alla carica per Arthur

Tra i possibili partenti c’è il centrocampista brasiliano Arthur. Come riporta il portale tuttojuve.com, l’ex regista del Barça non rientra più nei piani dell’allenatore e non dovrebbe partire per gli States insieme ai compagni. Rimarrà verosimilmente a Torino in attesa che arrivino offerte dall’estero. Stando al tabloid britannico il Daily Mail, l’Arsenal potrebbe rifarsi vivo nei prossimi giorni dopo aver provato a concludere l’affare lo scorso gennaio. I Gunners hanno la disponibilità economica per esaudire il desiderio del loro tecnico Mikel Arteta e si preparano a fare un offerta di circa 30-40 milioni alla Juventus.

Rimane in ogni caso un’operazione complicata ma i bianconeri potrebbero farsi andare bene anche la formula del prestito con obbligo di riscatto.