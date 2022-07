Calciomercato Juventus, ciclone bianconero: Inter di nuovo KO

By

Calciomercato Juventus, ciclone bianconero ed effetto domino da paura. L’Inter di Marotta è stata nuovamente bruciata.

Abbiamo assistito in queste settimane a movimenti, sondaggi ed operazioni a dir poco allettanti e in grado di smuovere animo e curiosità dei tifosi. Nel nostro Paese, il mondo mediatico calcistico è stato dominato dalla singolare evoluzione della vicenda Dybala, non più bianconero dallo scorso primo luglio e divenuto ufficialmente un calciatore della Roma qualche giorno fa.

In quelle stesse ore, proprio mentre la Joya si apprestava a raggiungere Mourinho causando rammarico ai tifosi dell’Inter, Cherubini e colleghi chiudevano il terzo colpo di questo mercato, immediatamente successivo alla cessione di de Ligt al Bayern Monaco. Anche l’epilogo della telenovela Bremer ha di fatto beffato Marotta e adepti, con ogni probabilità prossimi al vivere un altro scenario non poi così dissimile da questi appena presentati.

Calciomercato Juventus, effetto domino da paura: Inter nuovamente beffata

Da tempo, infatti, Inzaghi, così come Allegri, sa di avere bisogno di accorgimenti nelle retrovie, necessari a Torino così come a Milano, indipendentemente dall’acquisto di Bremer da un lato e dell’eventuale cessione di Skriniar dall’altro.

Su questo fronte, dunque, non si sottovaluti quanto recentemente raccolto da Giovanni Albanese, a detta del quale il passaggio di Theate dal Bologna al Rennes potrebbe dar vita ad un particolare effetto domino.

Sbloccherebbe infatti l’approdo in terra felsinea di Rugani, costringendo la Juventus a cercare un altro centrale. Il nome in pole position, al netto di una concorrenza non esigua, resta quello di Nikola Milenkovic, ormai sempre più vicino al salutare definitivamente Firenze.