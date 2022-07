Calciomercato Juventus, il Monza ci prova | Palla alla dirigenza

C’è grande fermento tra i tifosi per capire quali saranno le prossime mosse del calciomercato estivo della Juventus.

Finora la società bianconera non ha certo lesinato gli sforzi per far sì che alla corte di mister Allegri potessero arrivare i rinforzi tanto attesi. Tuttavia sembrano mancare all’appello ancora diversi tasselli quando ormai siamo davvero ad un passo dall’inizio del prossimo campionato di serie A. Bisogna ovviamente ricordare che per concludere le trattative, sia in entrata che in uscita, ci sarà tempo fino alla fine del mese di agosto.

La Juventus infatti non deve guardare solamente ai prossimi acquisti ma deve anche trovare una soluzione per quei giocatori che non rientrano nei piani della società per questa stagione. E che dunque saranno ceduti altrove, sia a titolo definitivo che – riguardo i giovani – in prestito, in squadre dove troverebbero sicuramente più spazio per poter crescere.

Calciomercato Juventus, il Monza sonda il terreno per Rovella

Come riporta Sky Sport anche il Monza adesso è sulle tracce di Nicolò Rovella, giocatore che si sta mettendo in luce in questa tournee americana dei bianconeri. I brianzoli puntano al prestito del centrocampista e stanno cercando di capire la fattibilità dell’operazione. Anche la Salernitana è interessata all’ex Genoa. La palla passa adesso alla dirigenza, che dovrà decidere il futuro del giocatore. Il centrocampo della Juventus sta cambiando pelle, con diversi innesti e diverse cessioni, ma l’infortunio di Pogba potrebbe far cambiare i piani del club. Non è nemmeno da escludere che Rovella possa anche rimanere a Torino, i tifosi hanno apprezzato le sue prestazioni nelle due amichevoli giocate.