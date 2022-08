Calciomercato Juventus, scelto il nuovo Marchisio: accordo imminente

Chiudere al più presto le trattative di calciomercato già avviate l’obiettivo della dirigenza della Juventus in questo periodo dell’anno.

Manca ormai davvero pochissimo all’inizio del prossimo campionato di serie A e mister Allegri sta ancora aspettando pedine importanti per far sì che con la sua squadra possa competere per la lotta allo scudetto. La Juventus vuole tornare a vincere e vuole farlo subito.

Per questo il club finora ha portato a Torino tre grandi calciatori che saranno chiamati a fare la differenza con il passare dei mesi come Pogba, Bremer e Di Maria. Tuttavia ci sono ancora delle caselle da riempire e ci sarà tempo fino alla fine del mese di agosto per chiudere eventuali affari. Al momento la Juventus sembra avere la necessità di mettere a segno almeno un altro colpo per reparto, ma si dovrà lavorare anche sul fronte delle uscite.

Calciomercato Juventus, contatti con il Genoa per Besaggio

Nel frattempo si sta lavorando però anche per il futuro e per rinforzare le altre squadre della Juventus, in particolare l’Under 23 di mister Brambilla. Come ha riportato infatti Gianluca Di Marzio sul suo sito, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Michele Besaggio. Si tratta di trequartista classe 2002 che lo scorso anno con la maglia del Genoa ha fatto sfracelli nel campionato Primavera, segnando ben 11 reti. Un giovane molto interessante, dunque, che la Juventus vuole portare al più presto a Torino. Il Genoa ha detto sì alla cessione, nei prossimi giorni sono previsti altri contatti tra le parti per la definizione della trattativa. Ancora incerte formula del trasferimento e prezzo del cartellino.