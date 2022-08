Calciomercato Juventus, offerta ufficiale lampo per il “nuovo Ronaldo”.

Con il passare dei giorni uno dei rebus che non è stato ancora sciolto in casa Juventus è quello relativo alla situazione attaccanti. Infatti, la dirigenza dei bianconeri non è ancora riuscita a trovare una calciatore che possa fare da vice Vlahovic per la prossima stagione.

Nonostante l’interessamento ai vari Simeone, Arnautović, o ad un ennesimo ritorno di Morata, non si sono visti per ora passi in avanti per nessuna di queste trattative. A parte questi, un altro nome che tiene banco in ottica Juventus è quello del “nuovo Ronaldo“, che ben conosce il campionato italiano e che potrebbe essere, per Allegri, un innesto davvero eccezionale per qualità e ed esperienza che il giocatore in questione ha nel suo bagaglio. Egli infatti è stato, insieme a tutta la squadra per la quale milita attualmente, una delle grandi rivelazioni del nostro campionato in questi ultimi anni e potrebbe essere quindi proprio quello di cui Allegri è alla ricerca.

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta per Muriel

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur su Twitter, infatti, la trattativa sarebbe talmente avanzata che la Juventus sarebbe già pronta a fare nei prossimi giorni un’offerta formale all’Atalanta per richiedere il calciatore colombiano che andrebbe teoricamente appunto a ricoprire il ruolo di attaccante di riserva, cosa che molto probabilmente farebbe anche nell’Atalanta qualora restasse poiché nonostante il suo exploit degli ultimi anni nelle gerarchie di Gasperini quando a dover giocare è una punta sola il favorito resta sempre Zapata. Chissà quindi che non sarà questo a convincere il 31enne colombiano a trasferirsi a Torino.