Calciomercato Juventus, voltafaccia “diabolico”: c’entra anche Icardi

Calciomercato Juventus, il voltafaccia è “diabolico” e c’entra anche Mauro Icardi. Spunta anche il nome dell’ex Inter tra i sostituti

La situazione attorno a Cristiano Ronaldo è tutt’altro che ben definita. Anzi, più passa il tempo, più il giocatore sembra essere lontano dal restare al Manchester United in questa stagione che per i Red Devils è iniziata malissimo con due sconfitte pesantissime nelle prime due giornate della Premier League. Insomma CR7, così come successo lo scorso anno con la Juventus, negli ultimi giorni delle trattative potrebbe ritrovarsi in un altro campionato e indossare colori diversi da quelli della squadra di Ten Hag.

Offerto anche alla Juventus – secondo le informazioni che soprattutto in questo periodo sono state riportate dal giornalista della Rai Paganini – fino ad oggi i bianconeri anche per via di quell’ingaggio monstre che Ronaldo prende, hanno declinato l’offerta. E difficilmente cambieranno idea soprattutto se il portoghese non abbassi le proprie pretese. Infine, c’è anche da dire, che al momento la pista più calda è quella che porta a Depay del Barcellona, con i catalani che stanno facendo di tutto per spedirlo a Torino.

Calciomercato Juventus, anche Icardi offerto al Manchester

In tempi non sospetti e prima di virare sull’attaccante olandese, la Juventus ha decisamente pensato anche a Mauro Icardi, l’attaccante del Psg liquidato in maniera netta da Galtier nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato dal portale Caughtoffiside, l’attaccante argentino in cerca di una sistemazione sarebbe stato proposto anche allo United che in tutta risposta avrebbe deciso, senza nemmeno pensarci più di tanto, di andare forte su Vardy del Leicester. Tutto questo ovviamente in vista di una possibile partenza dell’attaccante portoghese arrivato lo scorso anno che non ha inciso per niente nella passata stagione. E che adesso vorrebbe salutare la compagnia.